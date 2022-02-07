В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 137 детей
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В конце января в область доставили 2160 доз вакцины «Спутник М». Открыта электронная запись на вакцинацию.
Также стало известно, что в Крыму за последние сутки выявили 780 случаев COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава. Госпитализирован 171 житель.
Общее число заболевших в регионе достигло 138 299. Вылечились 127 519 человек, в том числе 503 — за минувшие 24 часа.
Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.