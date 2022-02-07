В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 137 детей

Короткая ссылка
В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 137 детей.
В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 137 детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В конце января в область доставили 2160 доз вакцины «Спутник М». Открыта электронная запись на вакцинацию.

Также стало известно, что в Крыму за последние сутки выявили 780 случаев COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава. Госпитализирован 171 житель.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 299. Вылечились 127 519 человек, в том числе 503 — за минувшие 24 часа.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить