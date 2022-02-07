Вирусолог Жемчугов рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией COVID-19.

«Сейчас дозрел коллективный иммунитет, поэтому ситуация с «омикроном» легче. А дальше три варианта. Первый — коронавирус станет сезонным заболеванием с усилением заболеваемости в холодное время года, как грипп или ОРВИ», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам врача, второй вариант — коронавирус уйдёт в природную среду и будет мутировать там.

Наихудшим Жемчугов назвал вариант, если произойдёт серьёзная мутация вируса.

«Но это маловероятно, поскольку геном COVID-19 должен серьёзно поменяться», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.