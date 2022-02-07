В Свердловской области изменили порядок лечения больных COVID-19

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В Свердловской области изменили порядок лечения больных коронавирусом.
В Свердловской области изменили порядок лечения больных COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Согласно внесённым изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме и которые лечение получают дома, электронный больничный лист оформляется на семь дней», — заявили в штабе.

Там отметили, что по истечении данного срока, если нет жалоб и симптомов, то пациента выписывают, и больничный лист закрывается дистанционно.

Те, кто проходит лечение в стационаре, могут выписаться для продолжения лечения амбулаторно до получения отрицательного теста. Для контактных лиц отменены обязательное тестирование и изоляция.

Также стало известно, что в школах, лицеях и гимназиях Тамбова продлили карантин до 9 февраля, передаёт «Тамбовский курьер».

Вузам рекомендуют оставить в очном формате только практические занятия.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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