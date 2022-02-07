В Оренбургской области зарегистрировали 2143 случая коронавируса за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 2143 случая коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 2143 случая коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 130 425. Вылечились 105 069 жителей, включая 621 за минувшие 24 часа.

Кроме того, стало известно, что Бахчисарайская центральная районная больница в Крыму вновь развернула ковидный госпиталь в одном из корпусов, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на администрацию медучреждения.

«Сейчас занят один корпус — 60 коек», — рассказали в больнице.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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