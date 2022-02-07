В Москве усилили штат сотрудников телемедицинского центра для беременных с COVID-19

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Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что в Москве усилили мощности телемедицинского центра для помощи беременным пациенткам с коронавирусной инфекцией.
В Москве усилили штат сотрудников телемедицинского центра для беременных с COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ракова пояснила, что на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса столичные власти делают всё необходимое, чтобы медицинская помощь для беременных оставалась доступной и своевременной.

«Для этого мы усилили штат сотрудников акушерского дистанционного консультативного центра. Всего с начала его работы врачи провели более 68 тыс. консультаций», — отметила заммэра.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

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