Уголовное дело заведено после гибели рабочего из-за схода лавины на Сахалине

Уголовное дело возбуждено по факту гибели сотрудника угледобывающего предприятия из-за схода лавины в Углегорске Сахалинской области.

«По факту схода снежных масс при производстве работ по демонтажу водопроводной трубы, находящейся на территории одного из угледобывающих предприятий района, в результате чего один работник погиб, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь из-под снега двух попавших под сход лавины рабочих на Сахалине, одного из них госпитализировали.