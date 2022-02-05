Уголовное дело заведено после гибели рабочего из-за схода лавины на Сахалине

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели сотрудника угледобывающего предприятия из-за схода лавины в Углегорске Сахалинской области.

«По факту схода снежных масс при производстве работ по демонтажу водопроводной трубы, находящейся на территории одного из угледобывающих предприятий района, в результате чего один работник погиб, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь из-под снега двух попавших под сход лавины рабочих на Сахалине, одного из них госпитализировали.

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