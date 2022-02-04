В Челябинской области заявили о намерении развивать туристическую инфраструктуру

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание в правительстве региона по вопросам внутреннего и въездного туризма на Южном Урале. Глава региона поставил задачи по развитию туристической индустрии.
В Челябинской области заявили о намерении развивать туристическую инфраструктуру
  • ©Max Shmakov / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Перед регионом стоит задача быстро войти в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Также в приоритете усиление взаимодействия с федеральными органами власти — Ростуризмом и корпорацией «Туризм.РФ», развитие исторических и природных пространств, городов Южного Урала и потенциала промышленного, гастрономического и событийного туризма.

Текслер подчеркнул, что эти направления должны реализовываться совместно с развитием дорожной и транспортной инфраструктуры. В связи с этим в 2022 году планируется начать реконструкцию магнитогорского аэродромного комплекса.

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