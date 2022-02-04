В Свердловской области зарегистрировали 3476 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 239,2 тыс. жителей. Выписаны 195 тыс. человек, включая 681 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Тюменской области открыли новые временные пункты для пациентов с симптомами ОРВИ, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения.
Пункты размещены в школах и учреждениях спорта. Их местоположение и порядок работы могут меняться в зависимости от востребованности.
Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.