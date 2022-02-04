В Свердловской области зарегистрировали 3476 случаев COVID-19 за сутки

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В Свердловской области зарегистрировали 3476 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 479 жителей.
В Свердловской области зарегистрировали 3476 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 239,2 тыс. жителей. Выписаны 195 тыс. человек, включая 681 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области открыли новые временные пункты для пациентов с симптомами ОРВИ, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения.

Пункты размещены в школах и учреждениях спорта. Их местоположение и порядок работы могут меняться в зависимости от востребованности.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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