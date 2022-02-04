В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали 1100 подростков

В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали 1100 подростков, рассказали на пресс-конференции главврачей в столице региона.

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Об этом сообщает RIA56. Вакцинация стартовала 2 февраля. В область поступила партия из 1680 доз вакцины. Также стало известно, что в Татарстане первым компонентом привился 701 подросток, передаёт «Реальное время» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики, начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова. Всего в регион доставили 2880 доз вакцины. Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.