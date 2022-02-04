В Нижегородской области выявили 3458 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 3458 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 458 жителей региона.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 263 468. Из больниц выписаны 230 089 человек, в том числе 1048 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ленинградской области учащиеся начальной школы уйдут на каникулы с 14 по 23 февраля, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для школьников 5—11 классов организуют дистанционное обучение.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.