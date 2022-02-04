В Татарстане подтвердили 996 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 996 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 996 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Также выявлено 85 случаев «омикрона». Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

С начала пандемии в республике заболели 52 398 жителей.

Из-за коронавируса в Татарстане полностью закрыты десять школ, на дистант отправлены 2560 классов, передаёт inkazan.ru.

«Разобщение на 7—10 дней, в зависимости от того, какой процент отсутствует в данной школе или классе. Если 20 и более процентов, то школа или класс распускается на 7—10 дней, чтобы прекратить распространение вируса», — уточнила Авдонина.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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