В Кемеровской области выявили 1352 случая COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области выявили 1352 случая COVID-19 за последние сутки.
В Кемеровской области выявили 1352 случая COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. С начала пандемии в области заболели 100 110 жителей. Выздоровели 86 977 человек, в том числе 329 за минувшие 24 часа.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 13 167 жителей.

Также стало известно, что подмосковным поликлиникам, работающим по системе ОМС, дополнительно выделят свыше 355 млн рублей, передаёт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«В связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и увеличенной нагрузкой на учреждения, оказывающие амбулаторное лечение, регионам выделят более 7,3 млрд рублей. Подмосковье получит более 355 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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