Космонавты «Роскосмоса» обратились к олимпийской сборной России с борта МКС
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«Мы не останемся в стороне и будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями из космоса, с борта Международной космической станции. Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны», — сказали космонавты в видеообращении, опубликованном «Роскосмосом».
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявил, что практически вся российская делегация прибыла в Пекин на зимние Олимпийские игры 2022 года.
Ближайшие рейсы в Пекин запланированы на 6 и 7 февраля.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.