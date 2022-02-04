Космонавты «Роскосмоса» обратились к олимпийской сборной России с борта МКС

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Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров развернули на борту Международной космической станции российский флаг и пожелали соотечественникам побед на Олимпиаде в Пекине.
Космонавты «Роскосмоса» обратились к олимпийской сборной России с борта МКС
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Мы не останемся в стороне и будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями из космоса, с борта Международной космической станции. Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны», — сказали космонавты в видеообращении, опубликованном «Роскосмосом».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявил, что практически вся российская делегация прибыла в Пекин на зимние Олимпийские игры 2022 года.

Ближайшие рейсы в Пекин запланированы на 6 и 7 февраля.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. 

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