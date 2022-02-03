Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев заявил о намерении обжаловать лишение неприкосновенности
- РИА Новости
«Это решение принято незаконно, необоснованно, поскольку меня никто не уведомлял, никто не вызывал на заседание. На каком основании принято это решение, мне неизвестно», — цитирует Янгулбаева РИА Новости.
Он уточнил, что решение будет обжаловано в Высшей квалифицированной коллегии судей России.
Ранее стало известно, что коллегия судей Чечни путём единогласного тайного голосования лишила неприкосновенности бывшего судью Янгулбаева.
23 января Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.
Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал экс-судью как «воплощение предательства» и призвал вернуть в Россию членов семьи Янгулбаева.