Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев заявил о намерении обжаловать лишение неприкосновенности

Бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев заявил о намерении обжаловать решение коллегии судей о лишении его неприкосновенности.

«Это решение принято незаконно, необоснованно, поскольку меня никто не уведомлял, никто не вызывал на заседание. На каком основании принято это решение, мне неизвестно», — цитирует Янгулбаева РИА Новости.

Он уточнил, что решение будет обжаловано в Высшей квалифицированной коллегии судей России.

Ранее стало известно, что коллегия судей Чечни путём единогласного тайного голосования лишила неприкосновенности бывшего судью Янгулбаева.

23 января Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал экс-судью как «воплощение предательства» и призвал вернуть в Россию членов семьи Янгулбаева.