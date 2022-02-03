Путин заявил, что российские бренды должны иметь преимущества перед международными

Президент России Владимир Путин на заседании форума «Деловая Россия» заявил о необходимости для российских брендов иметь конкурентные преимущества перед крупными международными монополистами.

RT ведёт трансляцию с форума.

«Считаю, что наши отечественные бренды, конечно, должны не просто развиваться, а должны иметь определённые конкурентные преимущества перед теми крупными международными компаниями, монополистами на самом деле, которые, безусловно, имеют преимущества в силу целого ряда обстоятельств», — заявил Путин.

По его словам, многие отечественные компании готовы к этой конкуренции.

Ранее правительство России одобрило поправки в Гражданский кодекс, предоставляющие право гражданам регистрировать собственные товарные знаки.