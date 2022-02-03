В Подмосковье рассказали о выполнении январского плана по газификации на 100%

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Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов на брифинге сообщил, что январский план газификации населённых пунктов в Московской области выполнили на 100%.
В Подмосковье рассказали о выполнении январского плана по газификации на 100%
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что охватить удалось все 19 населённых пунктов, вошедших в план по президентской программе «Социальная газификация» на январь.

Ко второму кварталу в области догазифицируют 295 сёл и деревень.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тыс. домов к концу 2022 года. Это коснётся 300 тыс. жителей Подмосковья.

По сообщениям ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.

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