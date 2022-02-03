В Нижегородской области зафиксировали 2980 случаев коронавируса за сутки

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В Нижегородской области зафиксировали 2980 случаев коронавируса за последние сутки.
В Нижегородской области зафиксировали 2980 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 260 010. Выздоровел 229 041 житель, включая 578 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что оперативный штаб Майкопа (Краснодарский край) принял решение перевести школьников на дистант из-за роста заболеваемости COVID-19, передаёт портал «Юга.ру».

С 31 января на удалёнку перешли школы № 2, 3, 17, 26, лицеи № 35 и 19, а с 2 февраля к ним присоединились школы № 9, 11, 15, 16, 23, 25 и гимназия № 22.

Как заявили в пресс-службе администрации города, такой формат обучения может продлиться не менее семи дней.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

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