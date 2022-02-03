В Кировской области зарегистрировали 1041 случай COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 1041 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 3266 пациентов. Дома лечение от гриппа проходят 26 673 жителя, от коронавируса — 24 790.

Выписаны за минувшие 24 часа 217 человек.

Также стало известно, что власти Кудымкара перевели школьников на дистант. Соответствующее распоряжение подписала глава Коми-Пермяцкого территориального отдела управления Роспотребнадзора Марина Федькова, передаёт URA.RU со ссылкой на мэрию.

По данным Роспотребнадзора, в городе с 24 по 30 января выявили 389 случаев ОРВИ и гриппа.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».