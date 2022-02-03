В Оренбургской области выявили 1676 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 1676 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 121 житель.
В Оренбургской области выявили 1676 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает RIA56.

С начала пандемии в регионе заболели 122 234 человека. Выписаны 102 899 жителей, в том числе 392 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, передаёт sova.info. Из документа следует, что приостанавливается проведение всех спортивных мероприятий с участием детей и подростков.

Кроме того, несовершеннолетним до 15 февраля нельзя посещать театры, кинозалы, цирки и другие культурно-досуговые учреждения.

Медицинские организации приостановят плановую работу первичного звена, за исключением приёма беременных, пациентов с болезнями кровообращения и онкологией.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

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