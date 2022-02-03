Проценко отметил влияние пандемии на уровень престижа медобразования в России

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко отметил влияние пандемии на уровень престижа медицинского образования в России.

«Приятно мне, как медику, что в последние два года медицина снова стала престижна для молодых ребят. Это очень важно», — сказал он в беседе с kp.ru.

В то же время Проценко отметил, что здоровый образ жизни также становится новым популярным направлением.

«ЗОЖ — это залог жизни без болезней. Мы стремимся чтобы средняя продолжительность жизни была 80 лет», — добавил он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».