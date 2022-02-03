Психолог Дамасская назвала причины тяги к сладкому

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Психолог Натали Дамасская объяснила, с чем связана избыточная тяга к сладкому.
Психолог Дамасская назвала причины тяги к сладкому
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Кроме физиологических, у тяги к сладкому существуют и психологические причины, сказала специалист в беседе с сайтом Pravda.Ru.

Так, если до 1,5 года у ребёнка произошла психологическая фиксация или травма, то получать удовольствие и снимать стресс уже во взрослом возрасте он будет через потребление пищи.

Кроме того, с физиологической точки зрения сахар — это самый быстрый способ наполнить организм энергией, при которой создаётся иллюзия прилива сил и вырабатываются гормоны удовольствия и счастья — дофамин и серотонин, объяснила Дамасская.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала советы по выбору полезных десертов для праздничного застолья.

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