В Москве некоторых патронажных сестёр обеспечили подключёнными к ЕМИАС планшетами

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что патронажных медицинских сестёр двух столичных поликлиник, посещающих новорождённых на дому, обеспечили специальными планшетами, подключёнными к системе ЕМИАС.

Как передаёт «Вечерняя Москва», в будущем проект планируют расширить и обеспечить такими устройствами почти 2 тыс. столичных патронажных медсестёр.

«Это нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить ещё больше времени осмотру малышей и консультированию родителей», — уточнила Ракова.

Она также напомнила, что автоматизацию патронажа запустили в марте 2021 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на реализацию программы «Развитие здравоохранения».