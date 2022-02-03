В Москве некоторых патронажных сестёр обеспечили подключёнными к ЕМИАС планшетами

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что патронажных медицинских сестёр двух столичных поликлиник, посещающих новорождённых на дому, обеспечили специальными планшетами, подключёнными к системе ЕМИАС.
В Москве некоторых патронажных сестёр обеспечили подключёнными к ЕМИАС планшетами
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Как передаёт «Вечерняя Москва», в будущем проект планируют расширить и обеспечить такими устройствами почти 2 тыс. столичных патронажных медсестёр.

«Это нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить ещё больше времени осмотру малышей и консультированию родителей», — уточнила Ракова.

Она также напомнила, что автоматизацию патронажа запустили в марте 2021 года. 

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на реализацию программы «Развитие здравоохранения».

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