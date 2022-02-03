В Москве некоторых патронажных сестёр обеспечили подключёнными к ЕМИАС планшетами
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Как передаёт «Вечерняя Москва», в будущем проект планируют расширить и обеспечить такими устройствами почти 2 тыс. столичных патронажных медсестёр.
«Это нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить ещё больше времени осмотру малышей и консультированию родителей», — уточнила Ракова.
Она также напомнила, что автоматизацию патронажа запустили в марте 2021 года.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на реализацию программы «Развитие здравоохранения».