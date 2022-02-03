В Кировской области усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу

В Кировской области на фоне распространения коронавирусной инфекции приняли решение усилить контроль за исполнением санитарных мер — обязательной термометрии, ношения масок, предъявления QR-кодов.

Как пишет progorod43, в рамках заседания оперштаба власти также порекомендовали перевести часть сотрудников региональных предприятий на дистанционный формат работы.

«Нам нельзя допустить дальнейшего роста числа болеющих, при котором медучреждения не будут успевать оказывать помощь. В то же время жители Кировской области должны понимать, что на лечении коронавируса работа поликлиник и больниц не останавливается. Необходимую медицинскую помощь должны получать все, кто в ней нуждается», — заявил губернатор региона Игорь Васильев.

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.