В Кировской области усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу

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В Кировской области на фоне распространения коронавирусной инфекции приняли решение усилить контроль за исполнением санитарных мер — обязательной термометрии, ношения масок, предъявления QR-кодов.
В Кировской области усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу
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Как пишет progorod43, в рамках заседания оперштаба власти также порекомендовали перевести часть сотрудников региональных предприятий на дистанционный формат работы.

«Нам нельзя допустить дальнейшего роста числа болеющих, при котором медучреждения не будут успевать оказывать помощь. В то же время жители Кировской области должны понимать, что на лечении коронавируса работа поликлиник и больниц не останавливается. Необходимую медицинскую помощь должны получать все, кто в ней нуждается», — заявил губернатор региона Игорь Васильев.

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.

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