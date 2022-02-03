Власти Чукотки ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

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Власти Чукотки ввели новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, запреты будут действовать до 28 февраля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Кинотеатры, дома культуры, иные развлекательные и досуговые заведения, фитнес- и тренажерные залы, бани и сауны могут осуществлять работу при условии заполняемости помещений не более 50% от проектной вместимости», — говорится в сообщении.

Как отмечается, запланированные на февраль спортивные, культурные и другие мероприятия, предусматривающие перемещение участников между населёнными пунктами Чукотки, будут перенесены на более поздний срок, либо отменены.

Кроме того, до конца февраля включительно приостанавливается работа предприятий общественного питания в ночное время.

Ранее в Самарской области прошло заседание регионального оперштаба, в ходе которого также было принято решение о введении дополнительных мер по борьбе с COVID-19.

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