Гендиректор Фонда социнвестиций Голубев высказался об ответственности бизнеса

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Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев рассказал о социальной ответственности бизнеса в России.
Гендиректор Фонда социнвестиций Голубев высказался об ответственности бизнеса
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«Речь идёт о том, что любая современная компания должна ответственно подходить к трём вещам — это экология, общество, управление. Отсюда и родилась аббревиатура, которую сейчас можно часто встретить, — ESG. E — экология, забота об окружающей среде, S — взаимодействие с сотрудниками, клиентами и обществом в целом, G — стандарты корпоративного управления», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Голубев, такой подход становится не просто популярным, а необходимым.

По словам эксперта, экологическая составляющая, социальные проекты — неотъемлемая часть планов развития многих компаний.

«По факту бизнес подталкивают к заботе об экологии и обществе, поощряя инвестиции для организаций, имеющих серьёзную социально ориентированную стратегию», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.

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