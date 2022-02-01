Психотерапевт Коршунова рассказала о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова рассказала о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

В беседе с НСН она выразила мнение, что если не получается или не хочется вернуться в привычное для себя состояние, то это может быть вопросом психологического характера, и тогда стоит обратиться к специалисту.

«Может быть, он скучает по праздникам, может быть, он недостаточно отдохнул, может быть, ему некомфортно с той рутиной, которая у него есть. Это вопрос, который уже можно поднять на сессии у психолога», — заявила Коршунова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.