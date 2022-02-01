Психотерапевт Коршунова рассказала о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды

Короткая ссылка
Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова рассказала о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.
Психотерапевт Коршунова рассказала о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды
  • ©CliqueImages
  • Gettyimages.ru

В беседе с НСН она выразила мнение, что если не получается или не хочется вернуться в привычное для себя состояние, то это может быть вопросом психологического характера, и тогда стоит обратиться к специалисту.

«Может быть, он скучает по праздникам, может быть, он недостаточно отдохнул, может быть, ему некомфортно с той рутиной, которая у него есть. Это вопрос, который уже можно поднять на сессии у психолога», — заявила Коршунова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить