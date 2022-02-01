В Воронежской области вводят новые ограничительные меры в связи с COVID-19

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В Воронежской области вводят новые ограничительные меры в связи с коронавирусом.
В Воронежской области вводят новые ограничительные меры в связи с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, на неделю приостанавливается работа цирков, театров, кинотеатров и концертных организаций.

По решению оперштаба с 3 февраля на удалёнку переводятся ученики с 5-го по 11-й класс образовательных учреждений Воронежа. В муниципалитетах решения о переводе на дистант принимают местные руководители в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Также стало известно о новых ограничительных мерах в Севастополе, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства города.

«Мы изучили опыт других регионов и посмотрели, что может сегодня повлиять на ситуацию», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Например, решено сократить заполняемость помещений, в которых осуществляется проведение кинопоказов, цирковых представлений, спектаклей и театральных постановок, концертов, до 50%.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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