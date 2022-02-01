Вирусолог Чумаков прокомментировал сообщения о новом подвиде коронавируса BA.2

Пётр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог, прокомментировал сообщения о новом подвиде коронавируса BA.2.

«У нас уже были уханьский штамм, «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «омикрон». Это всё в пандемию, а до этого были сотни вариантов, которые не имели никакой клинической значимости. Надо смотреть, насколько он быстро или медленно распространяется по сравнению с другими штаммами, какая у него патогенность», — заявил Чумаков в беседе с телеканалом «360».

Как отметил эксперт, вирус постоянно мутирует, но не все мутации приводят к тому, что вирус меняет свои свойства качественно.

«И сейчас трудно говорить, изменились ли свойства у этого нового варианта», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Ранее в Государственном медицинском институте Чехии сообщили о появлении в республике нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2.