Вирусолог Чумаков прокомментировал сообщения о новом подвиде коронавируса BA.2
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«У нас уже были уханьский штамм, «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «омикрон». Это всё в пандемию, а до этого были сотни вариантов, которые не имели никакой клинической значимости. Надо смотреть, насколько он быстро или медленно распространяется по сравнению с другими штаммами, какая у него патогенность», — заявил Чумаков в беседе с телеканалом «360».
Как отметил эксперт, вирус постоянно мутирует, но не все мутации приводят к тому, что вирус меняет свои свойства качественно.
«И сейчас трудно говорить, изменились ли свойства у этого нового варианта», — сказал он в беседе с «Радио 1».
Ранее в Государственном медицинском институте Чехии сообщили о появлении в республике нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2.