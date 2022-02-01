В столичных ветклиниках началась акция по комплексной вакцинации животных

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В государственных ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных.
В столичных ветклиниках началась акция по комплексной вакцинации животных
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

До конца февраля владельцы кошек и собак могут привить своих питомцев комплексной вакциной за 900 рублей с учётом скидки 30%.

Это поможет защитить собак от бешенства, лептоспироза, парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции и чумы плотоядных, а кошек — от бешенства, панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил газете «Известия», что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».

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