В столичных ветклиниках началась акция по комплексной вакцинации животных

В государственных ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

До конца февраля владельцы кошек и собак могут привить своих питомцев комплексной вакциной за 900 рублей с учётом скидки 30%.

Это поможет защитить собак от бешенства, лептоспироза, парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции и чумы плотоядных, а кошек — от бешенства, панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил газете «Известия», что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».