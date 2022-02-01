В Кемеровской области зарегистрировали 912 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 912 случаев COVID-19 за последние сутки. При этом выздоровели 288 жителей региона.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в области заболели 96 552 человека, вылечились 86 021. На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах находится 22 321 житель региона.

Также стало известно, что в Самарской области с 1 февраля пансионаты и детские дома переходят в режим обсервации, передаёт volga.news. Соответствующее решение приняли на заседании регионального штаба.

Кроме того, в области приостановили проведение диспансеризации, плановых профосмотров и консультаций узких специалистов.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.