В Кемеровской области зарегистрировали 912 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего в области заболели 96 552 человека, вылечились 86 021. На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах находится 22 321 житель региона.
Также стало известно, что в Самарской области с 1 февраля пансионаты и детские дома переходят в режим обсервации, передаёт volga.news. Соответствующее решение приняли на заседании регионального штаба.
Кроме того, в области приостановили проведение диспансеризации, плановых профосмотров и консультаций узких специалистов.
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.