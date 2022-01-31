Глава Коми призвал жителей региона не ходить в общественные места без острой нужды

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Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей региона не ходить в общественные места без острой необходимости на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

«Максимально ограничьте контакты, особенно выходы в общественные места, в магазины, в общественный транспорт, если нет острой необходимости», — сказал Уйба в видеообращении, размещённом в официальном Telegram-канале республики.

По его словам, на данный момент регион переживает подъём заболеваемости.

Он отметил, что 31 января в Коми выявлен 891 новый случай коронавируса.

3 декабря 2021 года обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше была объявлена в Коми.

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