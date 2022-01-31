В Краснодарском крае зарегистрировали 1936 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 1936 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Минздрав.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (964 жителей), а также в Сочи и Белореченском районе.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 2466.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на удалёнку отправили 4145 классов в 438 школах в связи с распространением ОРВИ и коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

Число детей, находящихся на смешанном формате обучения, достигает 17 406.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.