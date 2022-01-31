Проценко заявил о склонности перенёсших коронавирус к депрессии и раздражительности

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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на RTVI рассказал, что у пациентов, которые переболели коронавирусом, наблюдается склонность к депрессии и раздражительность.
Проценко заявил о склонности перенёсших коронавирус к депрессии и раздражительности
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«По опросам, в основном пациенты ориентировались: быстрая утомляемость, потеря памяти, раздражительность, склонность к депрессии», — сказал Проценко.

Он отметил, что у выписанных пациентов моложе 60 лет симптомы постковида в среднем проходили за две-три недели, у пожилых пациентов 65+ «это затягивалось до двух-трёх месяцев».

Ранее Проценко рассказал о высокой нагрузке на первичное амбулаторное звено из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Сергей Токарев, главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук, рассказал в беседе с URA.RU о симптомах штамма коронавируса «омикрон».

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