В Кировской области зафиксировали 974 случая коронавируса за сутки

В Кировской области зафиксировали 974 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 2620 пациентов, дома лечится 26 671 человек с гриппом и ОРВИ, 15 760 — с COVID-19.

Выписаны за последние 24 часа 92 жителя.

Также стало известно, что за минувшие сутки в Крыму дополнительно развернули 328 коек для пациентов с коронавирусом, передаёт «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского.

«На сегодняшний день для стационарного лечения пациентов с COVID-19 и внегоспитальными пневмониями в Крыму развёрнута 1971 койка в 29 учреждениях здравоохранения, из них 1730 — для взрослых, 241 — для детей», — уточнил Лясковский.

Ранее Пётр Чумаков, вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор, прокомментировал ситуацию с пандемией в России.