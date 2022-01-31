В Оренбургской области подтвердили 1219 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.
«Особенно важно продолжать соблюдать простые, но эффективные меры профилактики — носить маску в местах массового скопления людей, общественном транспорте, на парковках, в лифте. А также мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и своевременно сделать прививки против гриппа и COVID-19», — напомнили в ведомстве.
С начала пандемии в области заболели 117 885 жителей.
Также стало известно, что в настоящее время в ковидных стационарах Крыма находятся 1596 пациентов, передаёт «Крым 24». Из них 182 человека младше 18 лет, 552 — в возрасте от 19 до 60 лет и 862 пациента — старше 60 лет.
«В тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии 156 больных, ещё 666 пациентов получают оксигенотерапию», — заявил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.