В Тамбовской области выявили 454 случая коронавируса за сутки

В Тамбовской области выявили 454 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 67 734 жителя. Из больниц выписаны 60 598 человек, в том числе 90 — за минувшие 24 часа.

На госпитализации находятся 632 пациента, на карантине на дому — 4940.

Наряду с этим стало известно, что из 500 тыс. школьников Башкирии коронавирусом болеют 0,66% детей, передаёт mkset.ru.

Как уточнили в региональном Министерстве образования, COVID-19 подтверждён у 3329 школьников. Частично закрыты на карантин классы в 445 учебных заведениях.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.