Лидер КПРФ Зюганов: фракции Госдумы едины во мнении касательно помощи ЛНР и ДНР
- AP
«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР», — сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что видит необходимость признания ЛНР и ДНР.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, сказал, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда всё будет в порядке.
Как сообщалось, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму соответствующий проект постановления.