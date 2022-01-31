Лидер КПРФ Зюганов: фракции Госдумы едины во мнении касательно помощи ЛНР и ДНР

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что по итогам консультаций с фракциями по обращению к президенту России Владимиру Путину касательно ДНР и ЛНР была выработана общая позиция, выражающаяся в том, что надо максимально помочь защитить республики.

«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР», — сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что видит необходимость признания ЛНР и ДНР.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, сказал, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда всё будет в порядке.

Как сообщалось, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму соответствующий проект постановления.