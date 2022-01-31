Экономист Сорокина сообщила об индексации пенсий в России на 8,6% с февраля

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Пенсионные выплаты в России проиндексировали на 8,6% из-за фактической инфляции, которая превысила прогноз, заявила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

В комментарии агентству «Прайм» она напомнила, что в 2022 году пенсии подняли на 5,9%, руководствуясь прогнозом по инфляции на 2021 год. Однако фактическая инфляция превысила ожидания, и потому было принято решение проиндексировать выплаты на 8,6%.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», — пояснила Сорокина.

Кроме того, со следующего месяца власти также проиндексируют выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ и ветеранам боевых действий. 

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции Владимир Путин заявлял ещё в конце 2021 года. Президент отмечал, что власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».

В пятницу, 28 января, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий выше уровня инфляции.

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