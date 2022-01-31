В Приморье начали вакцинацию детей от коронавирусной инфекции

В Приморском крае стартовала кампания по вакцинации детей от коронавируса, заявили в краевом правительстве.

На прошлой неделе в Краевую детскую клиническую больницу №2 привезли 90 доз вакцины от COVID-19 «Спутник М» для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«Прививать детей здесь начали с 31 января», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Прививку детям до 14 лет ставят только с согласия родителей или опекунов, несовершеннолетним в возрасте от 15 лет — при наличии письменного добровольного согласия подростка.

Ранее в пресс-службе российского Минздрава заявили, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что в ВОЗ не видят опасности в вакцинации от коронавируса подростков и детей.