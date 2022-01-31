На Камчатке выявили наибольшее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии

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За минувшие сутки на Камчатке коронавирус выявили у 203 жителей региона — это максимальный показатель с начала пандемии.

«За прошедшие сутки инфекция на Камчатке подтвердилась у 203 человек. В моногоспиталях находятся 272 пациента, всего с начала пандемии коронавирусом на Камчатке заразились 25 761 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперштаба.

В Минздраве Камчатского края отметили, что это максимальный суточный показатель по приросту инфицированных с начала пандемии COVID-19.

Ранее в регионе зафиксировали первые десять случаев заболевания штаммом COVID-19 «омикрон».

В ведомстве спрогнозировали рост заболеваемости.

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