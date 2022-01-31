На Камчатке выявили наибольшее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии
«За прошедшие сутки инфекция на Камчатке подтвердилась у 203 человек. В моногоспиталях находятся 272 пациента, всего с начала пандемии коронавирусом на Камчатке заразились 25 761 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперштаба.
В Минздраве Камчатского края отметили, что это максимальный суточный показатель по приросту инфицированных с начала пандемии COVID-19.
Ранее в регионе зафиксировали первые десять случаев заболевания штаммом COVID-19 «омикрон».
В ведомстве спрогнозировали рост заболеваемости.