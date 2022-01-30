Детский омбудсмен прокомментировала идею создания реестра вредного контента в сети

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова заявила, что инициатива по созданию реестра токсичного контента для защиты детей в интернете «заслуживает внимания».

«Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания», — сказала она.

По мнению детского омбудсмена, ответственность перед детьми за качество публикуемой информации в интернете должны нести как авторы, так и платформы, на которых её публикуют.

В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, что институт уполномоченного по правам ребёнка выступает за борьбу с деструктивным контентом и активное распространение положительного.

Ранее президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи по созданию реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних.

Также Путин обратил внимание СПЧ на то, что на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан и распространения противоправного контента, который затрагивает интересы несовершеннолетних.

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