По факту пожара в Ульяновске возбудили уголовное дело о поджоге
«Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку в связи с произошедшими сегодня, 29 января, возгораниями в подъездах домов 67, 71 и 77 по улице Автозаводской», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога).
По информации прокуратуры, в результате возгорания двух жилых домов были эвакуированы 20 человек, включая троих детей. Ещё пять человек пострадали.
Ранее на месте пожара в квартире в Норильске обнаружили тела двоих детей трёх и пяти лет, ещё одного ребёнка госпитализировали.