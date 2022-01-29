По факту пожара в Ульяновске возбудили уголовное дело о поджоге

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Следственные органы возбудили уголовное дело о поджоге по факту пожара в двух двухэтажных домах в Ульяновске, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку в связи с произошедшими сегодня, 29 января, возгораниями в подъездах домов 67, 71 и 77 по улице Автозаводской», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога).

По информации прокуратуры, в результате возгорания двух жилых домов были эвакуированы 20 человек, включая троих детей. Ещё пять человек пострадали.

Ранее на месте пожара в квартире в Норильске обнаружили тела двоих детей трёх и пяти лет, ещё одного ребёнка госпитализировали.

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