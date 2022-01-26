«Известия»: российские компьютеры на базе «Байкал-М» поступят в продажу в 2022 году

Короткая ссылка
Компьютеры, собранные на базе российских процессоров «Байкал-М», поступят в розничную продажу в первом полугодии 2022 года. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на техдиректора компании по производству компьютеров iRU Дениса Анциферова.
«Известия»: российские компьютеры на базе «Байкал-М» поступят в продажу в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © 97

«Модель на «Байкале-М», сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15-20% дороже. Поэтому на первых порах продажи будут невелики», — пояснил Анциферов.

По его словам, компьютеры на отечественных процессорах будут продаваться в крупных розничных сетях, например, через «Ситилинк».

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым поисковик «Яндекс» будет предустанавливаться на продаваемые в России гаджеты и использоваться по умолчанию с 1 января 2022 года.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН рассказал, что качество внутренних компонентов напрямую влияет на работу смартфона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить