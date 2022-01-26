«Известия»: российские компьютеры на базе «Байкал-М» поступят в продажу в 2022 году

Компьютеры, собранные на базе российских процессоров «Байкал-М», поступят в розничную продажу в первом полугодии 2022 года. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на техдиректора компании по производству компьютеров iRU Дениса Анциферова.

«Модель на «Байкале-М», сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15-20% дороже. Поэтому на первых порах продажи будут невелики», — пояснил Анциферов.

По его словам, компьютеры на отечественных процессорах будут продаваться в крупных розничных сетях, например, через «Ситилинк».

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