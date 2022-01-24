Иммунолог Жемчугов предрёк окончание пандемии коронавируса в 2022 году
«Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно», — заявил врач.
По его мнению, «задача» омикрон-варианта коронавируса заключается в максимальном «засеве» планеты без многочисленных летальных исходов.
Жемчугов считает, что в итоге вирус «найдёт» нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет, и образуется новая природно-очаговая инфекция.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».
Как сообщало ФАН, молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.