Иммунолог Жемчугов предрёк окончание пандемии коронавируса в 2022 году

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции может завершиться в текущем году.

«Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно», — заявил врач.

По его мнению, «задача» омикрон-варианта коронавируса заключается в максимальном «засеве» планеты без многочисленных летальных исходов.

Жемчугов считает, что в итоге вирус «найдёт» нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет, и образуется новая природно-очаговая инфекция.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Как сообщало ФАН, молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.

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