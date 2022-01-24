Пассажира самолёта Сочи — Санкт-Петербург сняли с авиарейса за отказ надеть маску

Пассажира, отказавшегося надеть медицинскую маску при посадке в самолёт, сняли с рейса в Сочи при посадке в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Об этом информирует РИА Новости.

«Диспетчер авиабезопасности сообщил в полицию, что при посадке на борт один из пассажиров... на просьбу бортпроводников надеть медицинскую маску ответил отказом», — сказано в сообщении.

Уточняется, что командир самолёта решил отстранить пассажира от полёта.

Впоследствии в отношении нарушителя был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить балерине Анастасии Волочковой за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.

ТАСС сообщил, что Волочкову могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.