Пассажира самолёта Сочи — Санкт-Петербург сняли с авиарейса за отказ надеть маску
Об этом информирует РИА Новости.
«Диспетчер авиабезопасности сообщил в полицию, что при посадке на борт один из пассажиров... на просьбу бортпроводников надеть медицинскую маску ответил отказом», — сказано в сообщении.
Уточняется, что командир самолёта решил отстранить пассажира от полёта.
Впоследствии в отношении нарушителя был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить балерине Анастасии Волочковой за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.
ТАСС сообщил, что Волочкову могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.