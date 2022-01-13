В Нижегородской области задержали мужчину по обвинению в содействии терроризму
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- РИА Новости
«При проведении обыска по месту его жительства следователями СК изъяты предметы, подтверждающие причастность к совершённому преступлению», — сообщили следователи.
По информации следствия, житель деревни Афонино Нижегородской области создал чат, в котором призывал подростков вступить в террористическую организацию.
Ранее юрист Виктория Шакина в беседе с «Известиями» напомнила об ответственности за заведомо ложное сообщение о терроризме.