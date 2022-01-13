Психолог Мухина прокомментировала идею ввести профессиональные практики для школьников

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Психолог Анна Мухина прокомментировала идею ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.
Психолог Мухина прокомментировала идею ввести профессиональные практики для школьников
  • Gettyimages.ru

«В современном мире очень много самых разных профессий, всё время появляются новые. Развиваются и промышленность, и технологии. Поэтому о целом ряде профессий даже взрослые люди, давно получившие образование и работающие, не имеют никакого понятия», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её мнению, вовлекать детей в подобную деятельность было бы разумно не в выпускной год, а, например, с 8—9 класса школы.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.

Законодатель отметил важность развития системы профессионального ориентирования будущих специалистов для динамичного развития национальной экономики.

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