Психолог Мухина прокомментировала идею ввести профессиональные практики для школьников

Психолог Анна Мухина прокомментировала идею ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.

«В современном мире очень много самых разных профессий, всё время появляются новые. Развиваются и промышленность, и технологии. Поэтому о целом ряде профессий даже взрослые люди, давно получившие образование и работающие, не имеют никакого понятия», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её мнению, вовлекать детей в подобную деятельность было бы разумно не в выпускной год, а, например, с 8—9 класса школы.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.

Законодатель отметил важность развития системы профессионального ориентирования будущих специалистов для динамичного развития национальной экономики.