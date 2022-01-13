Первый случай штамма «омикрон» выявлен в Вологодской области

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что в регионе выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».
Первый случай штамма «омикрон» выявлен в Вологодской области
  • AP

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на территории Вологодской области впервые выявлен «омикрон». Он был завезён из другого региона. С сегодняшнего дня усиливаем меры по противодействию инфекции», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Якутии зарегистрировали первый случай «омикрона». Штамм выявлен у женщины, которая вернулась домой с отдыха за рубежом.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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