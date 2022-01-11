Суд арестовал восьмого фигуранта дела об отравлении метанолом в Тюмени

Центральный суд Тюмени арестовал до 6 марта восьмого фигуранта дела о смерти девяти человек от отравления метиловым спиртом.

«Суд находит, что следователем представлены убедительные доводы о необходимости избрания Каримову меры пресечения в виде заключения под стражу… Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что мужчину арестовали на один месяц и 25 суток — до 6 марта.

Как ранее сообщил Следственный комитет, в Тюмени девять человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. По данным СК, все они купили нелицензионный алкоголь с водочной этикеткой «Родники Сибири».