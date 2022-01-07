Депутат Госдумы Милонов предложил ввести уголовное наказание для лекарей без лицензии

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Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с предложением ввести уголовную ответственность за работу лекарей без лицензии на медицинскую деятельность.
Депутат Госдумы Милонов предложил ввести уголовное наказание для лекарей без лицензии
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«Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может «лечить» людей», — цитирует Милонова РИА Новости.

Он также отметил опасность услуг астрологов и экстрасенсов.

Ранее стало известно, что, по данным SuperJob, медицинские работники в 2022 году станут наиболее востребованными специалистами на рынке труда.

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