Депутат Госдумы Милонов предложил ввести уголовное наказание для лекарей без лицензии

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с предложением ввести уголовную ответственность за работу лекарей без лицензии на медицинскую деятельность.

«Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может «лечить» людей», — цитирует Милонова РИА Новости.

Он также отметил опасность услуг астрологов и экстрасенсов.

Ранее стало известно, что, по данным SuperJob, медицинские работники в 2022 году станут наиболее востребованными специалистами на рынке труда.