Депутат Госдумы Милонов предложил ввести уголовное наказание для лекарей без лицензии
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«Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может «лечить» людей», — цитирует Милонова РИА Новости.
Он также отметил опасность услуг астрологов и экстрасенсов.
Ранее стало известно, что, по данным SuperJob, медицинские работники в 2022 году станут наиболее востребованными специалистами на рынке труда.